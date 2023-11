Genova batte Milano per supermercati: 238 metri quadri ogni 1000 abitanti

Genova è da record per il numero di supermercati aperti, supera addirittura Milano con 238 metri quadri di grande distribuzione ogni mille abitanti, Milano ne ha 210,4. Il risultato è stato realizzato grazie alle prossime aperture a Sestri Ponente e Carignano. Il capoluogo ligure sta diventando sempre più moderno grazie ai progetti in essere in questo periodo e nel lungo termine. E con al grande distribuzione organizzata sta diventando ancora più importante.

A questo punto però si può dire che il settore è arrivato al limite e continuare a investire potrebbe non essere più produttivo, considerato di fatto che c'è stata una perdita di redditività nel tempo.

Esselunga ha investito su due nuovi punti vendita a Genova, uno in Albaro e un altro più recente a San Benigno e sono previsti nuovi progetti di aperture a Sestri. Inoltre è previsto un market alimentare di 950 metri quadri previsto all’interno del Palasport nell’area del Waterfront firmato da Renzo Piano. Pertanto gli investimenti non si fermano a livello di supermercati, tuttavia queste aperture potrebbero portare a delle chiusure nel breve tempo, soprattutto di quelle realtà piccole che non reggono più il confronto. Riguardo a questo non mancheranno certo le manifestazioni per opporti a queste costruzioni che di base uccidono il commercio tradizionale storico.