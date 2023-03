Genoa-Reggina 1-0, squadre negli spogliatoi: al momento decide una stoccata di Massimo Coda

La Serie B torna in campo dopo la pausa per le nazionali. E il programma si apre con il Genoa che, davanti a oltre 30mila spettatori (record stagionale) ospita la Reggina. Sarà la sfida tra i campioni del mondo 2006 Gilardino e Inzaghi, oggi allenatori. I rossoblù vogliono consolidare la seconda posizione, prendendo ulteriore margine dalle inseguitrici e, perchè no, avvicinarsi ad un Frosinone che sta mostrando i primi segni di cedimento. Dall'altra parte i calabresi cercano riscatto dopo un inizio di 2023 da film horror. All'andata i granata vinsero 4-0, infliggendo al Grifone la sconfitta più roboante fino a questo momento: un motivo in più per provare a ricambiare il favore.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (11' Ilsanker), Vogliacco; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Coda, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Reggina (3-4-2-1): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Majer, Crisetig, Di Chiara; Menez, Hernani; Strelec. Allenatore: F. Inzaghi

La cronaca

primo tempo

1' - Fischio d'inizio, il Genoa attaccherà sotto la Sud

2' - Occasione Reggina: Strelec non arriva per pochissimo in area piccola sulla sponda di Hernani

9' - Violentissimo impatto testa contro testa tra Bani e Strelec. Il difensore rossoblu ha la peggio ed è costretto a uscire dal campo: entra Ilsanker

17' - Calcio di punizione da ottima posizione per il Genoa, appena fuori area: sul pallone c'è Gudmundsson

18' - Deviazione provvidenziale della barriera, che mette in angolo

21' - Soffre tantissimo ora la Reggina, che non riesce più ad uscire dalla sua metà campo

30' - Partita molto bloccata, i calabresi non concedono spazi

35' - Tanti falli e contrasti duri, Aureliano lascia correre molto

36' - Coda porta avanti il Genoa! Alla prima vera palla gol è Massimo Coda a fare la differenza: destro a incrociare, Colombi battuto e 'Ferraris' incandescente

41' - Menez è il primo ammonito. L'ex Milan stende platealmente Sabelli, calcio di punizione dal limite per il Grifone

42' - Criscito si incarica della battuta, ma il suo mancino morbido si infrande sulla barriera

45' - Che chance per Coda! Gudmundsson sfonda a destra, offrendo un cioccolatino solo da scartare al compagno di reparto: l'ex Lecce ciabatta malamente in piena area e si divora il raddoppio

45' + 1' - Siamo entrati nel primo dei 6 minuti di recupero accordati da Aureliano

45' + 4' - Miracolo di Colombi! Martinez fa partire velocemente il contropiede per il Genoa, che arriva in porta con tre passaggi: solo un grande Colombi evita la gioia del gol a Badelj

45' + 6' - Duplice fischio: si va negli spogliatoi sul minimo vantaggio rossoblù