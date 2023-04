Genoa, in cinque minuti vantaggio sul Bari dimezzato: i giocatori da centellinare e i "freddi numeri" delle decisioni arbitrali

Alle ore 16.46 del lunedì di Pasqua il Genoa aveva otto punti di vantaggio sul Bari, alle 16.51 il vantaggio si è dimezzato. Tanta delusione, tanta amarezza ma si va avanti con la consapevolezza che quattro punti quando mancano sei giornate alla fine della stagione restano comunque ancora un buon vantaggio, tanto più che c'è lo scontro diretto da giocare in casa.

Il Genoa aveva partita e campionato in mano, ma un black out improvviso ha spento la luce. “Niente drammi, niente vittimismi”, è stato il lucido commento di Gilardino nel dopo partita giustamente già proiettato nel futuro. Ma al di là delle benevole considerazioni di chi con superficialità argomenta “questo è il calcio” e “ci sono anche gli avversari”, proprio Gilardino è il primo a porsi delle domande alle quali vuole dare delle risposte. Perché prevenire è sempre meglio che curare e non bisogna aspettare di essere travolti dagli avvenimenti per provare a prendere delle contromisure. Certo, con Bani in campo il Genoa il primo gol non l'avrebbe mai preso. Ma purtroppo Bani non c'era e non c'era neppure Sturaro che salterà anche la partita col Perugia. Il Genoa è una corazzata ma non è una supercorazzata ed il mercato di gennaio in questo senso rappresenta una grande occasione mancata. Sono arrivati Haps in prestito a coprire il buco sulla sinistra, Criscito a costo zero e Salcedo. Ma anche Dragus, ben presto finito ai margini della rosa a fare compagnia a Yalcin, e soprattutto non è stato preso il difensore che era fondamentale per completare l'organico. Matturro non è maturo per usare un facile gioco di parole. E' costato un'enormità (quasi 4 milioni), è giovane e sicuramente ha margini di miglioramento ma non è ancora pronto. Gilardino, dopo che l'aveva fatto giocare a Parma con esiti disastrosi, non si fida più ed è difficile dargli torto. E così ha dovuto giocare Ilsanker che nasce centrocampista e che in difesa aveva giocato ma esclusivamente da centrale. Già contro la Reggina, impiegato da centrodestra della difesa a tre aveva, sofferto soprattutto quando Inzaghi dalla sua parte aveva messo Menez. Entra sempre in scivolata, gamba o palla anche quando è in area. Il var lo ha salvato cancellando per fuorigioco il rigore dopo un intervento folle, ma dopo appena un minuto ha confermato di non essere un difensore facendosi sfilare alle spalle Cutrone. La febbre che aveva avuto in settimana non c'entra, il suo è stato un errore di concetto come ha spiegato in modo impeccabile Claudio Onofri a We are Genoa: si è posizionato in modo da vedere solo la palla e non l'avversario. Anche Vogliacco aveva avuto la febbre, ma contro Cerri, che l'ha subito messa sul piano del fisico, è stato un gigante. Salterà per squalifica la partita di sabato col Perugia e sarà sicuramente un'assenza pesante.

Il Genoa non appena sono calati Badelj e Strootman è sparito dal campo. L'olandese ha giocato un'ora a livelli stratosferici ed era impensabile che reggesse a quell'intensità per tutti i novanta minuti. L'hanno sempre sostenuto un po' tutti che lui e Badelj vanno centellinati perché il talento e la tecnica sono fuori portata per la categoria, ma gli anni purtroppo ci sono. E ora sono anche in arrivo i primi caldi.

Il gol che ha sancito il 2 a 2 finale ha ricordato quello di Venezia alla prima partita di campionato che era stato annullato dal var per un fuorigioco millimetrico e dunque era rimasto il 2 a 1 per il Genoa. Questo invece è stato convalidato perché Mancuso, tutto solo nell'area di porta, era sia pure per pochi centimetri dietro la linea della palla.

Il gol che alimenta le speranze del Bari, in pieno recupero (e ovviamente in superiorità numerica), l'ha segnato un ragazzo di La Spezia. In Puglia è arrivato nel mercato di gennaio, un colpo che ricorda quelli di Renzo Fossati che in Serie C aveva pescato prima Testoni e poi Briaschi. Morachioli (leva 2000), che è cresciuto nel settore giovanile degli aquilotti, è stato infatti prelevato dal Renate. Chiudiamo con alcuni freddi numeri. Il Bari è primo, per espulsioni a favore (10, 3 quelle del Genoa) e insieme al Palermo per i rigori a favore (11 contro i 4 del Genoa). Sempre per dovere di cronaca, con Gilardino in panchina il Genoa non ha ancora usufruito di un rigore. Sono solo freddi numeri.