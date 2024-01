Genoa, impresa a Salerno ma ora almeno due rinforzi

Stoici, temerari, guerrieri… Si potrebbe lanciare un sondaggio tra i tifosi genoani su quale appellativo meglio si adatta a Gilardino e al suo granitico gruppo di giocatori dopo l’impresa di Salerno dove il Genoa, in condizioni ambientali difficilissime e con appena due cambi in panchina, è riuscito a prendersi tre punti che rafforzano quel centro classifica, ad un buon margine di sicurezza dalla zona calda, che ad inizio di stagione più che un obiettivo sembrava una speranza.

E dire che l’approccio, con la Salernitana in gol dopo appena un minuto, era stato devastante e sembrava l’ineluttabile prosecuzione di un avvicinamento alla partita che era stato un vero tsunami. Le dichiarazioni di Gilardino, alla vigilia di un match così delicato, erano state infatti un terremoto.

Il problema non è se l’allenatore genoano abbia torto o ragione. In casi di esternazioni divisive come lo sono state quelle di Gilardino è normale che c’è chi si schiera con l’allenatore e chi con la società. Il nodo da sciogliere è un altro: perché il mite, intelligente e sempre riflessivo Gilardino ha sparigliato le carte prima di una partita così delicata? E, rifacendosi ai famosi “mal di pancia” di Gasperini non si può non far a meno di ricordare il primo. A Pescara dopo una partita (persa) che, in pieno mercato, dovette affrontare con tantissime defezioni. Intatti poi Preziosi, messo alle corde, acquistò Di Vaio, Leon, Gasparetto e Galeoto.

Sicuramente le dichiarazioni di Gilardino sono servite a compattare ancora di più un gruppo granitico. A Salerno il Genoa ha anche ritrovato Retegui che già contro il Torino aveva dato confortanti segni di ripresa. L’intesa con Gudmundsson è perfetta, hanno caratteristiche ideali per giocare assieme. Ricordano Aguilera e Skuhravy ma devono trovare quell’alchimia tra di loro che fece di Pato e Tomas una delle coppie d’attacco più forti del calcio europeo degli anni '90. Si definiscono fratelli, si volevano bene e si vogliono bene ancora adesso a 30 anni di distanza. E non hanno mai litigato per un calcio di rigore. Non era facile per Gudmundsson calciare quel rigore. Dopo essere stato costretto a strapparla quasi con la forza al compagno, quella palla pesava ancora di più. Dopo la trasformazione dal dischetto Retegui ha esultato stringendo il pugno, ma poi si è girato ed è tornato a centrocampo senza andare a fare mucchio con i compagni che abbracciavano Gudmundsson.

Quella sporca dozzina (in realtà sarebbero tredici perché, dopo Thorsby, nel finale è entrato Ekuban) ha compiuto un’impesa sportiva pur giocando in situazioni ambientali complicatissime. La sparata del presidente Iervolino, dopo il derby perso all’ultimo secondo a Napoli, gli si è girata contro. Come era facilmente prevedibile Rocchi ha designato Orsato ovvero uno di quegli arbitri che in trasferta vorresti sempre avere perché di sicuro non si fa condizionare dal fattore campo. E se il primo fallo a favore del Genoa (su Spence) l’ha fischiato dopo 50 minuti e 54 secondi la partita l’ha sempre saldamente tenuta in pugno. Quando dopo il gol di Retegui in campo è piovuto di tutto, ha raccolto un pezzo di calcinaccio e l’ha platealmente consegnato al quarto uomo. Un messaggio preciso: state attenti perché nel referto segniamo tutto.

L’esordio di Spence è stato eccellente. Ha corsa e tecnica, dicono che il suo problema sia soprattutto caratteriale. Ma a Salerno ha dimostrato anche intelligenza tattica. Insomma, sembrerebbe un rinforzo azzeccato. Per Bohinen invece occorrerà aspettare ancora almeno un paio di settimane prima che sia disponibile.

Normale che Gilardino bussi a rinforzi. Ma non è lessicalmente corretto il messaggio lanciato dal tecnico a fine partita: “Il mercato? La società deve darci una mano”. In realtà la mano la società deve darla soprattutto a se stessa. Perché nel processo di crescita, seppur graduale ma costante che è nei programmi dei 777, non si può prescindere dall’arrivo di un paio di giocatori: un difensore ed un vice Retegui.

Intanto, al momento, resta ancora senza risposta il perché iniziale. Ovvero il motivo per il quale Gilardino, che – ricordiamolo – ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha deciso di sparigliare le carte mettendosi in una posizione conflittuale rispetto alla società.

Nel calcio come si litiga, poi si fa pace in un attimo. Però occorre che gli obiettivi coincidano.