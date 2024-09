Genoa, ecco lo svincolato Candreva per rinforzare la fase offensiva

Torna d’attualità il nome di Antonio Candreva per rinforzare nel mercato degli svincolati il Genoa. Dopo la sconfitta con la Juventus il club rossoblu avrebbe deciso di puntare subito su Antonio Candreva, esterno, ma in grado di svolgere altri ruoli per il centrocampo.

L’emergenza infortuni per il Grifone, si è fatto male anche Badelj, impone rinforzi immediati. In arrivo dunque il classe '87, già ex di Lazio, Inter, Salernitana e con una stagione alla Samp. Per Gilardino un’arma in più per la sua squadra in difficoltà.