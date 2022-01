Genoa, covid: Hernani e Kallon positivi, il primo era in panchina con lo Spezia

di Maria Grazia Barile

Entrambi asintomatici: il centrocampista era titolare contro il Sassuolo e in panchina domenica, l'attaccante è infortunato e ai margini da tempo

Altri due positivi al Genoa, dopo Il tecnico Shevchenko e il giovane difensore Serpe, hanno il covid anche Hernani e Kallon.

Se l'attaccante è sparito dai monitor da tempo per un infortunio, il centrocampista aveva giocato dal primo minuto a Reggio Emilia con il Sassuolo ed era in panchina con lo Spezia. Entrambi sono asintomatici e stanno bene. La società aveva diramato la notizia della positività senza comunicare i nomi dei giocatori.

Intanto si attendono le decisioni sul destino di Shevchenko, non ancora sollevato dal suo incarico. Giovedì in Coppa Italia col Milan in panchina dovrebbe esserci ancora Tassotti. Si attendono novità per lunedì a Firenze.