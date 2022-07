Genoa, Caso a un passo dal Frosinone

di Redazione

L'attaccante, reduce da una stagione in prestito al Cosenza, passerebbe alla squadra laziale a titolo definitivo per una circa 800mila euro

Giuseppe Caso a un passo dal Frosinone. L'attaccante del Genoa, rientrato dopo un'ottima stagione in prestito al Cosenza in Serie B, dovrebbe raggiungere presto la squadra ciociara a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno agli 800mila euro.

Caso ieri non è sceso in campo nella prima amichevole stagionale del Genoa, giocata a Lucerna (Svizzera) e persa per 2-0 contro gli elvetici, pronti al debutto in campionato.

(foto Pescatore-Tucci)