Genoa, Bento sarà il nuovo portiere rossoblu: arriva in prestito con diritto di riscatto

È arrivato il primo acquisto della campagna invernale di calciomercato in casa Genoa: si tratta di Bento Matheus Krepski, noto come Bento, portiere in arrivo dall'Al Nassr.

Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro per il brasiliano, che sarà in campo oggi con il club arabo nella sfida contro l'Al Hilal. Solo dopo la partita il portiere sarà autorizzato alla partenza verso Genova per firmare con il suo nuovo club.

Bento è cresciuto nel settore giovanile dell'Athl. Paranaense, ha debuttato in prima squadra il 24 novembre 2020 in occasione dell'incontro di Coppa Libertadores perso 1-0 contro il River Plate, collezionando 164 presenza con il club brasiliano. Nella sua esperienza araba invece ha disputato 59 partite, di cui 49 nella stagione 2024/2025 e solo 10 nella stagione corrente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.