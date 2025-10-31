Genoa, avanti con l'allenatore gambero

“Avanti con il gambero!”, parafrasando lo slogan di una notissima trasmissione radiofonica condotta da Enzo Tortora negli anni 60, il Genoa ha deciso di andare avanti con l’allenatore che invece di fare un passo in avanti ne fa uno indietro. Proprio come il gambero.

Dunque, Vieira confermato. Una decisione a sorpresa soprattutto dopo che i comunicatori attraverso i quali la società fa abitualmente filtrare le notizie sui social erano stati perentori: “Vieira game over!”. E invece, probabilmente per paura di un Konko bis (6 gol presi a Firenze), si è rinunciato all’idea di mandare in panchina Criscito o Ruotolo, con la supervisione di Murgita, preferendo affidare la gestione di una partita delicatissima ad un allenatore ormai completamente delegittimato al quale, oltre alla società, non credono più né la squadra né la tifoseria.

E così alla fine Patrick Vieira c’è riuscito a farsi esporre al pubblico ludibrio. Contro la Cremonese, in quella che era considerata la madre di tutte le partite, ha fatto nuovamente scelte machiavelliche ed incomprensibili che lo hanno inevitabilmente sottoposto ad una raffica di critiche. Sembra quasi voglia attirare su di sé tutte le responsabilità, anche quelle che sono a monte. La rosa è mal assortita, non è pensabile infatti affrontare un campionato di serie A senza portiere, regista e centravanti mentre per altro abbondano le mezze punte. Però almeno una parvenza di gioco a questa squadra potrebbe provare a dargliela. E invece quella che qualcuno ha ribattezzato la Real Cremonese, in considerazione del fatto che è stata padrona del campo per 90 minuti, ha dato lezione di calcio agli smarriti giocatori di monsieur Patrick. Dopo 20 minuti di partita Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco mi aveva scritto un whatsapp: “Ma come li ha messi in campo?”. “Il problema - gli ho risposto – è che nessuno sa cosa fare, al contrario di quelli della Cremonese che, con o senza palla, si muovono come una squadra vera”. E poi, citando un suo elettore eccellente, Claudio Onofri: “Lo spartito se non lo conosci, non si improvvisa”.

Nicola, al quale dopo l’esonero di Shevchenko, era stato incredibilmente preferito Blessin, ha una squadra organizzata e anche tosta dal punto di vista atletico e caratteriale. Anni fa, in una bella intervista, mi spiegò la filosofia del suo calcio: “Non ingabbio i giocatori dentro schemi rigidi, c’è un canovaccio che devono seguire dentro il quale però possono fare le scelte che in quel momento ritengono più congeniali”. Un po’ come nella commedia dell’arte commedia dove non c’è un copione rigido ma una traccia di trama e le battute vengono lasciate all’improvvisazione dei singoli attori. Qual è invece la filosofia di gioco di Vieira? Domanda alla quale è difficile dare una risposta. Di sicuro quando fa la formazione la meritocrazia è un criterio di cui non tiene conto. Infatti Ekhator, autore di una partita straordinaria a Napoli, contro il Parma è finito in panchina e Thorsby, che a Torino era stato il migliore in campo, ha avuto la stessa sorte contro la Cremonese, finendo addirittura per non giocare nemmeno un minuto. Mercoledì, nonostante il peggior primo tempo di tutta la sua gestione, ha confermato la squadra in blocco (non sfruttando così la possibilità di fare dei cambi nell’intervallo senza sprecarsi degli slot), evidentemente il Genoa non gli dispiaceva. Quando una squadra raggiunge il punto di non ritorno, poi rimettersi in careggiata diventa quasi impossibile a meno di non operare una soluzione radicale. Ovvero cambiare l’allenatore. Ed il Genoa di mercoledì di mercoledì, rassegnato ed impotente, ha raggiunto il suo punto di non ritorno. Ad una squadra che non ha punti di riferimento in campo (e anche fuori), serve un elettroshock. Viste le avvisaglie una società sul pezzo non avrebbe dovuto farsi trovare impreparata, così si rischia di buttare via una partita. Tempo fa come possibile sostituto di Vieira girava il nome di Lucescu jr, che però in Grecia è primo in classifica col Paok e sta facendo bene anche in Europa League (nell’ultima partita ha vinto 4 a 3 a Lille). Gli altri nomi che circolano sono quelli di Vanoli, Palladino e De Rossi. Chi si prenderà la patata bollente?

Poi non si possono non fare alcune considerazioni a proposito di Vardy che Nicola ha schierato al centro dell’attacco, tenendolo in campo per tutti i 90 minuti. In estate, quando il suo nome venne accostato al Genoa, la notizia sul web, trattandosi di un giocatore conosciuto in tutto il mondo, fece registrare una marea di visualizzazioni. Proprio come era accaduto l’anno prima per De Gea, però non se n’è fatto niente. Due grandissime occasioni sprecate, probabilmente perché a proporre i due giocatori, che arrivavano dalla Premiere League e con ingaggio quasi interamente pagato dagli sponsor, era il procuratore sbagliato.

La responsabilità del no a Vardy fu data ad Ottolini al quale come direttore sportivo teoricamente sarebbe toccata la responsabilità delle scelte tecniche. Del resto anche nell’estenuante tira e molla con Balotelli prima della firma, ci avevano voluto fare credere che la scelta spettava a lui. Al momento la prima testa a cadere è stata proprio quella del ds (il sostituto è il trentacinquenne spagnolo Diego Lopez, ex Lens). Ed è stupefacente che, quando tutta l’Italia del calcio sapeva che si era accordato con la Juventus per andare a dirigere il settore scouting, sia stato usato ancora appena una settimana fa (con quale credibilità?) per un’intervista a rete unificate al fine di comunicare che Vieira non era in discussione e che la società a gennaio era pronta ad intervenire sul mercato. E, non più tardi di lunedì, il presidente Sucu, incontrando i giornalisti dopo l’assemblea degli azionisti, aveva detto che stava lavorando per rinnovare il contratto ad Ottolini. Aggiungendo anche: “Se sarà necessario a gennaio siamo pronti ad operare sul mercato”. Se???!!! Perché c’è qualche dubbio.

