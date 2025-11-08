Gaslini, ritardi e criticità nei lavori: “Chiesta maggiore tutela per i lavoratori esposti”

I lavori per la costruzione dei nuovi padiglioni 7 e 8 dell’ospedale Gaslini di Genova stanno subendo ritardi a causa del ritrovamento di idrocarburi e materiali contenenti amianto. Le criticità hanno rallentato il cantiere e sollevato preoccupazioni tra i lavoratori, che chiedono una maggiore sorveglianza sanitaria per chi è stato esposto alle polveri durante la demolizione delle vecchie strutture.

Contaminazione – «Durante gli scavi – spiega Ariel Acevedo, delegato RSU RLS Uil FPL Gaslini – è stata individuata una contaminazione da idrocarburi dovuta a una vecchia centrale termica. Questo ha comportato ulteriori lavori di bonifica e conseguenti ritardi». Alla presenza di idrocarburi si aggiungono le criticità legate all’amianto trovato durante la demolizione.

Sorveglianza – «Chiediamo una sorveglianza sanitaria costante per i lavoratori esposti – aggiunge Acevedo – perché alcuni hanno già manifestato problemi respiratori. Il rischio zero non esiste e gli effetti delle polveri sottili possono emergere anche dopo anni».

Confronto – Secondo il delegato sindacale, il dialogo con l’amministrazione dell’Istituto è aperto e costante: «Il Gaslini si è mostrato trasparente e attento, ma serve un monitoraggio continuo. Sono attivi tavoli tecnici e un osservatorio permanente in Municipio Levante, insieme ai rappresentanti del quartiere e al Comitato San Gerolamo».

Viabilità – Tra le criticità segnalate anche i disagi alla circolazione causati dal transito dei mezzi pesanti. «Il manto stradale tra via Puglia e Largo Cattanei rischia cedimenti a causa del passaggio quotidiano di decine di camion», avverte Acevedo.

Prospettive – Il progetto dei nuovi padiglioni resta strategico per il futuro del Gaslini, ma lavoratori e residenti chiedono che la sicurezza resti la priorità durante tutte le fasi del cantiere.

