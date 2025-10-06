Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre, Cavo (NM): "Data inaccettabile, la sindaca intervenga"

È polemica a Genova per l’incontro previsto domani, 7 ottobre, a Palazzo Ducale con Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi. A sollevare la questione è Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in Comune per la lista NM–Orgoglio Genova, che definisce “inaccettabile” la scelta della data.

"Silvia Salis – dichiara Cavo – è, o dovrebbe essere, la sindaca di tutti i genovesi, inclusa la comunità ebraica, che non può accettare la presenza di una figura così divisiva proprio il 7 ottobre, anniversario dell’attacco ai kibbutz israeliani". La parlamentare fa riferimento al massacro avvenuto in Israele nel 2023 a opera di Hamas, considerato una delle più gravi stragi nella storia recente del conflitto israelo-palestinese.

L’incontro con Albanese, promosso in collaborazione con il Comune di Genova, è finito nel mirino per la coincidenza temporale con una data carica di significato e dolore per la comunità ebraica. "Siamo sempre a favore del dibattito e del confronto – continua Cavo – ma in questo caso sarebbe stato necessario maggiore equilibrio, anche per il momento delicato che stiamo attraversando sul piano internazionale".

La richiesta rivolta alla sindaca Salis è chiara: "Intervenga rapidamente per chiedere lo spostamento della data. Non si tratta di censura, ma di rispetto istituzionale e sensibilità verso una parte importante della cittadinanza".

