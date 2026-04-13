Frana di Vicomorasso, Sanna accusa la Regione: mesi di silenzio mentre cresce il rischio per cittadini e ferrovia

La situazione della frana di Vicomorasso, nel comune di Sant'Olcese, torna al centro dell'attenzione politica a causa di una frana che sta interessando un'area molto estesa, con conseguenze sulla viabilità e sulla ferrovia Genova-Casella. A sollevare la questione è il consigliere regionale del Partito Democratico Sanna, che parla di una gestione inadeguata da parte della Regione Liguria.

Secondo quanto riportato, il Comune di Sant'Olcese avrebbe inviato più richieste formali di sopralluogo e intervento, rimaste senza risposta. Erano comunicazioni ufficiali, reiterate nel tempo, che segnalavano una situazione complessa e in evoluzione, con un'area coinvolta di oltre 21 mila metri quadrati e decine di migliaia di metri cubi di materiale franoso. Tuttavia, non è stata presentata alcuna soluzione concreta al problema.

La critica si concentra anche sulla gestione dei sopralluoghi. In particolare, sulla vicenda della ferrovia, l'assessore Scajola si è presentato, mentre la grande assenza è stata proprio quella dell'assessore delle Infrastrutture, figura che avrebbe dovuto fornire qualche certezza in più.

Ulteriore motivo di polemica sono le dichiarazioni dell'assessore Giampedrone, che avrebbe affermato di non essere a conoscenza della situazione, nonostante le numerose segnalazioni ufficiali provenienti dal territorio.

A fronte dell'accaduto, Sanna annuncia la depositazione di un'interrogazione alla Regione, per capire il motivo del suo silenzio e i prossimi interventi urgenti da compiere.

Infine, il consigliere sottolinea che la questione non riguarda solo l'aspetto politico, ma la sicurezza dei territori e di tutti i cittadini, ribadendo che ritardi e silenzi non sono più accettabili.

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