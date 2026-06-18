Fondazione Democratici e Cristiani, Luca Parodi a Telenord: "Ripartiamo dalla memoria per costruire una nuova classe dirigente"

La Fondazione Democratici e Cristiani rilancia la propria attività e si presenta alla città con un programma che guarda al futuro partendo dalla valorizzazione della storia politica e culturale della Liguria.

A illustrare obiettivi e prospettive del nuovo corso è stato Luca Parodi, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione, intervenuto negli studi di Liguria Live su Telenord. L'occasione è servita per approfondire il significato del percorso avviato nel 2026 con il rinnovo degli organi direttivi e con una nuova progettualità orientata alla ricerca, alla formazione e alla partecipazione culturale. La presentazione pubblica della Fondazione a Palazzo Tursi, alla presenza dei vertici dell'ente e di numerosi rappresentanti delle istituzioni cittadine. Tra le personalità in evidenza oltre a Parodi, il presidente del consiglio di amministrazione Alessandro Levrero, il consigliere comunale e membro del cda Mario Mascia e monsignor Luigi Molinari, assistente ecclesiastico della Fondazione, e il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa.

La Fondazione Democratici e Cristiani ha l'obiettivo di custodire, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, documentale e culturale del cattolicesimo democratico ligure, raccogliendo l'eredità della storica esperienza della Democrazia Cristiana genovese. Un patrimonio che continua a essere conservato e studiato anche attraverso l'archivio custodito nella sede di via Caffaro.

Nel corso dell'intervista a Telenord, Parodi ha evidenziato come la missione della Fondazione non sia esclusivamente legata alla conservazione della memoria, ma anche alla costruzione di occasioni di approfondimento e formazione rivolte alle nuove generazioni. L'intento è infatti quello di favorire la nascita di una nuova classe dirigente capace di confrontarsi con i valori della partecipazione democratica, della responsabilità pubblica e dell'impegno civico.

Tra le prime iniziative già avviate figura la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova. Il progetto prevede l'istituzione di borse di studio destinate a laureandi e ricercatori impegnati nell'approfondimento del contributo offerto dai cattolici democratici alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche liguri. Un'iniziativa che punta a sostenere la ricerca storica e accademica e a promuovere una lettura documentata delle trasformazioni che hanno interessato il territorio nel secondo dopoguerra.

La Fondazione intende inoltre organizzare incontri pubblici, seminari, convegni, attività formative e pubblicazioni dedicate alla storia politica e amministrativa della Liguria, con particolare attenzione al ruolo svolto dalle culture democratiche nella crescita economica e sociale della regione.

L'obiettivo dichiarato è quello di riportare al centro del dibattito pubblico una stagione che ha contribuito alla ricostruzione del Paese, allo sviluppo infrastrutturale della Liguria, all'espansione del sistema portuale e industriale e alla crescita di Genova come uno dei principali poli produttivi italiani.

Con il rilancio della propria attività, la Fondazione Democratici e Cristiani punta dunque a diventare un luogo di studio, confronto e formazione, capace di collegare il patrimonio storico del cattolicesimo democratico alle sfide della società contemporanea.

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