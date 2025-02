Focus Cultura presenta “Motherhood Project": la maternità negli scatti in bianco e nero di una fotografa genovese

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alessandra Carrea, nella mostra personale allo Spazio Immagina Genova in piazza Dante e visitabile fino a giovedì 13 febbraio 2025, con ingresso libero.

Il progetto - Da un’esperienza personale profonda e dolorosa, la perdita improvvisa della madre dell’artista genovese nel giugno del 2023, nasce l'idea di questa esposizione. Questo lutto infatti ha spinto Alessandra Carrea a intraprendere un percorso fotografico che celebra la grandezza e la bellezza della maternità, cercando di coglierne il significato più profondo e universale. Le fotografie esposte sono state scattate in diversi luoghi, tra cui India, Francia e Italia, e, pur ritrattando persone di etnie e culture diverse, in ogni immagine emerge quel legame unico che unisce una madre al proprio figlio.

La maternità - Unisce tutte le madri del mondo, legate dall’amore ancestrale per i propri figli. Con una prospettiva intima, Alessandra Carrea esplora con grande sensibilità la profondità di un legame che accomuna tutte le madri, trasformando i suoi scatti in un potente mezzo per esprimere la connessione unica tra madre e figlio. La forza emotiva e l’intimità di questo legame emergono in modo universale, al di là delle differenze culturali e geografiche. Le fotografie invitano il pubblico a riflettere sull’importanza di questo legame, sottolineando il suo ruolo fondamentale nello sviluppo emotivo e relazionale di ogni individuo. Le storie di donne di tutto il mondo si intrecciano, unite dal comune denominatore dell’amore materno.

Alessandra Carrea è nata a Genova e ha sempre nutrito una profonda curiosità verso l’essere umano, alimentata dai numerosi viaggi intrapresi fin da piccola. La passione per la fotografia è nata a 14 anni, durante un viaggio in Cina, quando ha realizzato il suo primo reportage dedicato ai bambini. Successivamente, a New York, ha capito che la fotografia era il suo mezzo per esprimersi e sentirsi libera. Specializzata nel ritratto, utilizza la fotografia come strumento per esplorare il sé e andare oltre le percezioni superficiali.

