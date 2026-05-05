Filiera bufalina: piano green per la Piana del Sele

Presentato al Senato della Repubblica Italiana il progetto “Filiere Sostenibili della Piana del Sele”, promosso da Fondazione Symbola insieme a banche di credito cooperativo e associazioni agricole.

L’iniziativa ha individuato oltre 30 soluzioni e tecnologie green per ridurre le emissioni nella filiera bufalina, migliorando qualità e competitività delle imprese. A supporto, è previsto un fondo da 30 milioni di euro con finanziamenti agevolati per favorire gli investimenti.

La sostenibilità emerge come leva strategica per il settore, centrale per il lattiero-caseario italiano e per prodotti simbolo come la Mozzarella di bufala.

La Piana del Sele è uno dei poli principali: concentra una quota rilevante degli allevamenti e della produzione nazionale, confermando il ruolo chiave dell’Italia nella filiera bufalina europea.

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