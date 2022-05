Diga foranea, Duci a Telenord: "Non ci interessa capire quando iniziano i lavori, ma quando finiranno"

di Edoardo Cozza

Il vicepresidente di Conftrasporto: "Lo studio di Piero Silva offre dati di tipo tecnico, le confutazioni sono state politiche: non basta"

Lo studio di Piero Silva, ingegnere, professore universitario ed ex consulente tecnico del Rina sulla diga foranea di Genova, continua a far discutere. Per l'esperto docente costruire l'opera in soli quattro anni è inimmaginabile: "Ce ne vogliono almeno una dozzina - ha detto ai nostri microfoni - e se promettiamo di farla in meno tempo si rischia una brutta figura".

Gian Enzo Duci, vicepresidente di Conftrasporto, interviene sul punto e commenta a Telenord: "Non ho la preparazione tecnica di Piero Silva, che ha progettato una quarantina di porti nel mondo: mi preoccupa, però, quello che dice un esperto di questo livello e mi aspetto di essere confortato dal presidente Signorini e dal suo staff sull'eventuale inesattezza di quanto contenuto in quello studio".

Duci prosegue nella disamina: "Finora ho visto e letto dati di tipo tecnico, ma le confutazioni sono state politiche: la comunità portuale genovese si aspetta risposte di tipo tecnico. Perché se così non fosse sarebbe pericoloso: a noi non interessa quando la diga verrà iniziata, ma quando verrà finita. Volere una diga significa volerla nei tempi previsti: pensare di farla che non verrà completata nei tempi previsti apre problematiche enormi dal punto di vista dei finanziamenti, perché si attinge in maniera significativa dai fondi del Pnrr che ha scadenze specifiche, ma apre anche scenari problematici sull'operatività futura del porto di Genova. È indispensabile avere certezze dei tempi ed è un dovere dell'Autorità Portuale chiarire".