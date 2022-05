Criscito come Pruzzo: stessa porta e persino lo stesso giorno, il 30 aprile

di Gessi Adamoli

“Solo chi soffre impara ad amare, noi soffriamo, ti amiamo, con te torneremo grandi”, quello striscione apparso a Modena ormai quasi 35 anni, è sempre attuale. Da padre in figlio non si sfugge al destino di essere genoani. Ci sono prove durissime da superare, come quella di retrocedere per un rigore sbagliato proprio sotto la propria gradinata, come se la sofferenza più estrema rappresenti la sublimazione della genoanità. Anche Criscito, come Pruzzo, aveva al braccio la fascia di capitano perché, nella migliore tradizione della tragedia classica, il protagonista nel momento decisivo non può essere un personaggio di contorno.

Giù le mani da Mimmo! Già troppo leggende, ma forse sarebbe meglio dire corbellerie, 45 anni dopo, continuano a girare sul rigore sbagliato da Pruzzo. Sembra banale ricordarlo, ma i rigori solo che non li tira non li sbaglia. Criscito ne aveva segnati otto su otto ed un rigore sbagliato ogni nove rappresenta una media eccellente. Purtroppo è stato sbagliato quello più importante.

Il derby è stato uno spettacolo sugli spalti, ma uno strazio in campo. Di fronte due squadre pessime, forse mai nessun altro derby di serie A aveva visto fronteggiarsi 22 giocatori così mediocri. E viene da sorridere a leggere o a sentire ardite analisi tecnico-tattiche che esaltano Giampaolo per la salvezza ottenuta. Senza il rigore parato da Audero (o sbagliato da Criscito), la Sampdoria avrebbe accompagnato il Genoa in serie B. La differenza l'hanno fatta due rigori, entrambi sbagliati ma con una differenza. La parata di Montipò a Verona aveva rimesso la palla proprio sui piedi di Caputo, quella di Audero invece non ha concesso a Criscito una seconda chance.

Era una retrocessione annunciata sin dall'estate con Ballardini che nemmeno voleva andare in panchina a San Siro contro l'Inter alla prima di campionato. Incredibilmente, ma a pensarci bene forse non è poi così incredibile se si ripensa alla particolare estate rossoblù, sospesa tra il vecchio proprietario, che ha comunque fatto il mercato, e gli americani in arrivo, la retrocessione, sfiorata a più riprese negli anni scorsi, arriva proprio nell'anno in cui il costo del lavoro (il famoso monte ingaggi) è lievitato in maniera esponenziale, sino a passare i 50 milioni di euro. Costi, evidentemente, impossibili da sostenere in serie B.

Accolti come i salvatori della patria rossoblù, i 777 hanno effettivamente evitato al Genoa società di essere inghiottito in una voragine di debiti. I numeri sono infatti da profondo rosso: 42 milioni il passivo dell'ultimo bilancio, 278 milioni i debiti complessivi a fronte di 105 milioni di crediti dei quali, ad essere ottimisti, non più del 60 per cento rischia di essere effettivamente esigibile. Non altrettanto provvidenziale è stato però il loro intervento sulla squadra. E verissimo che a gennaio il mercato, soprattutto a livello di attaccanti, offre sempre molto poco, ma troppi dei giocatori proposti dal nuovo direttore Spors non si sono rivelati all'altezza. Non è discussione la nuova idea di fare mercato, percorrendo strade alternative e uscendo dal solito giro, quello degli amici e degli amici e dei procuratori fidelizzati.

Questa nuovo filosofia è subito piaciuta e i tifosi l'hanno accolta con entusiasmo, semmai sono le scelte all'interno di questo modo diverso di fare mercato che hanno lasciato perplessi. Gudmundsson, Amiri, lo strapagato Yeboah, e Piccoli hanno portato alla causa un contributo irrilevante. Frendrup è giovane e alterna buone prestazioni ad altre meno convincenti ma di certo quello di esterno basso non è il suo ruolo e Hefti, dopo una serie di prestazioni decorose, è stato messo da parte proprio a vantaggio del giovane svedese. Resta Ostigard, l'unico promosso pieni voti, nonostante i due rossi, proprio perché, in virtù di un temperamento da guerriero, è subito entrato in sintonia con la Nord. Ma è in prestito e sul riscatto pesa la serie B. E' giovane e ambizioso, normale che voglia giocare in un campionato maggiormente competitivo. Sta ai 777 provare a convincerlo.

Al di là di Ostigard i futuri programmi della nuova proprietà dovranno allinearsi alla voglia di immediato riscatto da parte della tifoseria. La serie B è una giungla, vincere il campionato è sempre estremamente complicato. Se Wander e compagni dovessero ignoralo, occorre che ci sia qualcuno che glielo spieghi in fretta. Aver “liberato” il Genoa da Preziosi non rappresenta automaticamente un credito illimitato e nella prossima stagione i 777 si giocano la loro credibilità.

Spors può continuare ad essere un ottimo consulente di mercato, il capo di tutto lo scouting della galassia 777 e in caso anche il ds dello Standard Liegi, ma il Genoa non si può più permettere di procedere per tentativi e occorre allora un manager che conosca anche nelle pieghe più recondite un campionato particolare come quello di serie B.

Quanto a Blessin difficile capire se è l'allenatore che può consentire al Genoa di tornare subito in serie A. Impossibile giudicarlo, gli è stata affidata una rosa troppo poco competitiva. Con quello che gli è stato messo a disposizione è riuscito a tenere in vita sino a tre giornate dalla fine un malato, che già dopo la partita di Firenze era dato per spacciato. Il suo è stato quasi un accanimento terapeutico (all'inizio sette pareggi di fila), ma quello era l'unico modo per non concludere il campionato già a febbraio. E' vero che il suo Genoa è sempre stato inesistente in fase offensiva, resta da capire se con altri giocatori quella eccellente organizzazione a protezione della porta di Sirigu sia in grado di metterla in pratica anche dalla metà campo in su.

Venerdì sera c'è la Juventus, poi trasferta a Napoli e si chiuderà a Marassi con Bologna. La “gente di mare” sarà presente come sempre nella Nord, il genoano hanno anticorpi a prova di retrocessione. Però ora, dopo le promesse, si aspettano i fatti.