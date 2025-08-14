Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: “Dobbiamo essere ambiziosi, siamo pronti per fare una bella stagione”

“Dal match col Vicenza si comincia a fare sul serio. Le amichevoli - dice Vieira - sono un’altra cosa rispetto alle partite con i punti in palio o una qualificazione come nel caso della Coppa Italia a cui teniamo molto. Rispettiamo il Vicenza, ma vogliamo creare la fiducia attorno ai ragazzi”.

Patrick Vieira carica il Genoa per la sfida del trofeo nazionale e lo fa non girandoci intorno: “Sono soddisfatto del nostro pre campionato. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo ma ovviamente c’è molto da lavorare. I tre dietro alla punta? Un lavoro che mi piace anche se va tutto calibrato sul campo. Abbiamo giocatori che possono far gol e anche di creare spazi come Stanciu, Carboni, Gronbaek e Colombo. Penso che siamo sulla strada giusta”.

Sul mercato Vieira è in attesa: “È uscito De Winter ma è arrivato Ostigard. Sono tranquillo”. Poi il mister sottolinea la fedeltà dei tifosi: “Tantissimi abbonati, è molto importante per noi. Per questo col Vicenza dobbiamo fare bene e passare il turno”.

Senza Badelj e Bani ci sarà un nuovo capitano in campo, venerdì indosserà la fascia Johan Vasquez

