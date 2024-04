Cinque Terre, tariffe treni, Garibaldi (Pd): "Vogliamo sapere quanto ha guadagnato Trenitalia"

La questione dei rincari ferroviari sulla tratta delle Cinque Terre torna in consiglio regionale. “Sugli adeguamenti tariffari per le Cinque Terre, vorremmo avere i dati del guadagno di Trenitalia dato che Toti usa gli stessi dati per indicare quanto risparmiano i cittadini. Ma i dati non vengono resi noti perché ci è stato detto che sono protetti da una clausola di riservatezza, ma come è possibile se Toti i dati li ha? La Giunta non può dire abbiamo fatto risparmiare questo, ma non dice quanto costa l’aumento. E’ una situazione grave". Così Luca Garibaldi, capogruppo dem in consiglio regionale.

"Il presidente della Giunta - conclude Garibaldi - dovrebbe garantire diritti ai consiglieri e cittadini di avere i dati. Toti ha preso un dato e ora voi non sapete come dire, senza violare segreto industriale, dove lo ha preso. Vorrei capirne di più. Non c’è chiarezza”.