Da Chiocci a Bassetti, Lussana presenta a Telenord i prossimi “Incontri a Palazzo”

Massimiliano Lussana è intervenuto a “Liguria Live” per presentare i prossimi appuntamenti della rassegna “Incontri a Palazzo”, che venerdì 5 giugno vedrà protagonista il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci.

L'incontro, in programma alle 18.30 a Palazzo del Melograno, negli spazi dell'atelier dell'architetto Alfonso Femia, sarà dedicato alla trasformazione impressa da Chiocci al principale telegiornale della Rai. "La sua rivoluzione è stata quella di trasformare un telegiornale vecchio e stantio, tutto centrato sulla politica, in un prodotto moderno, aperto agli esteri e ai nuovi linguaggi", ha spiegato Lussana.

Secondo il giornalista, il direttore del Tg1 ha saputo innovare profondamente il modo di fare informazione, investendo sui reportage internazionali e sulle piattaforme digitali: "Ha aperto YouTube, TikTok e sta lavorando anche su nuovi strumenti di diffusione. Sono cose che in Rai fino a poco tempo fa non erano nemmeno immaginate".

Lussana ha sottolineato anche l'indipendenza professionale di Chiocci, ricordando come abbia scelto di restare giornalista quando gli venne proposto un importante incarico istituzionale: "Quando Giorgia Meloni gli propose di diventare portavoce del Governo, ci pensò e poi rifiutò. È talmente giornalista che ha preferito continuare a fare il suo mestiere".

L'incontro sarà ospitato in una delle nuove sedi diffuse della rassegna. "Abbiamo scelto di portare gli eventi in luoghi diversi della città e della regione, valorizzando spazi particolari e spesso poco conosciuti", ha spiegato Lussana, evidenziando il fascino dell'atelier di Femia, dove convivono architettura contemporanea e ambienti storici affrescati.

La settimana successiva il calendario proseguirà con altri due appuntamenti. L'8 giugno sarà ospite Matteo Bassetti all'Abbazia di San Siro di Struppa. L'infettivologo presenterà un libro dedicato al rapporto tra medicina, empatia e fede: "Per una volta non parlerà solo di vaccini o malattie infettive, ma di cosa significhi essere medico e stare accanto ai pazienti", ha anticipato Lussana.

Il 9 giugno la rassegna si sposterà a Villa Bombrini, a Cornigliano, con i musicisti siciliani Mario Incudine e Antonio Vasta. "Sarà un viaggio nella canzone italiana, tra musica dal vivo, racconti e aneddoti che partono dagli albori della radio fino ai giorni nostri", ha spiegato.

Il 10 giugno, infine, alla Casa della Cultura Edoardo Sanguineti di Bolzaneto, il giornalista Giovanni Mari presenterà il libro “Fascistissime”, dedicato al rapporto tra fascismo, libertà di stampa e informazione. "È uno dei fuoriclasse del giornalismo investigativo contemporaneo", ha commentato Lussana.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

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