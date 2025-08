Carlo Felice, l'ex sovrintendente Orazi querela i consiglieri Alfonso e Romeo del Pd

GENOVA- Il PD Liguria e il gruppo PD in Regione esprimono "solidarietà e il nostro sostegno al consigliere regionale Federico Romeo e alla consigliera comunale di Genova Donatella Alfonso, querelati per diffamazione dall'ex sovrintendente del teatro Carlo Felice Orazi".

Claudio Orazi ha infatti depositato il 31 luglio scorso una querela presso la Procura della Repubblica contro i due consiglieri del Partito Democratico (e contro la segreteria regionale del sindacato SNATER Liguria), per «gravi affermazioni», ritenute diffamatorie, legate alla sua gestione e, in particolare, all’acquisto di un capannone per il deposito delle scene del teatro stesso.

"La libera attività dei consiglieri, il cui compito, nell'esercizio democratico delle proprie funzioni, è proprio quello di garantire la trasparenza delle istituzioni chiedendo conto della gestione delle risorse pubbliche rappresenta un baluardo da difendere - prosegue la nota del Pd firmata dal segretario del PD Liguria Davide Natale e il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna -. Sicuramente non arretreremo e non ci faremo intimidire da azioni come queste, ma continueremo, con ancora più forza e convinzione, a vigilare e a fare domande, per aver riposte e chiarezza su tutte quelle questioni che sollevano dubbi sull'uso delle risorse pubbliche - conclude la nota -. Siamo vicini a Federico e Donatella e insieme a loro continueremo a portare avanti il nostro lavoro. Fare domande non è diffamare, ma è un esercizio democratico che difendiamo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.