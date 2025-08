Cantieri a Genova: modifiche alla viabilità fino all’8 agosto, chiusure e nuovi sensi unici

Dal 1° all’8 agosto, la città sarà interessata da una serie di cantieri e interventi che modificheranno temporaneamente la viabilità in diverse aree, con effetti significativi su traffico, sosta e circolazione pedonale. Tra le novità più rilevanti spiccano la chiusura prolungata di via della Superba, interventi nella zona dello stadio Ferraris e modifiche al traffico in centro storico per l’avvio dei lavori legati al progetto “Assi di Forza”.

In via della Superba, da venerdì 1° agosto, viene istituito il divieto di transito sia per veicoli che per pedoni nel tratto compreso tra l’ex parcheggio Amiu di fronte alla stazione FS di Cornigliano e via Pionieri e Aviatori d’Italia. Questo provvedimento, della durata di sei mesi, è necessario per realizzare il collegamento tra l’aeroporto Cristoforo Colombo e l’area ex Ilva. Il tratto successivo, fino all’intersezione con la strada che porta alla rotonda d’Acri e agli uffici ex Ilva, sarà percorribile solo dai veicoli diretti o provenienti da accessi carrabili autorizzati. Su questo segmento stradale verranno applicati una serie di divieti: limite di velocità a 30 chilometri orari, divieto di transito per pedoni, biciclette, motocicli e ciclomotori, oltre al divieto di sorpasso e di fermata.

Importanti modifiche sono previste anche nell’area dello stadio Luigi Ferraris, in via Giovanni de Pra’ e nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dove si interverrà per il rifacimento di un giunto stradale. I lavori si svolgeranno in più fasi. Nella prima fase, valida 24 ore su 24, sarà vietato il transito nel tratto tra i varchi 65-66 della tribuna nord e il varco 84 della tribuna sud A. In questa porzione saranno soppresse la pista ciclabile e le prime tre file di stalli lato levante, dove sarà vietata la sosta con rimozione forzata per i veicoli inadempienti. La velocità sarà limitata a 30 km/h.

Nelle fasi successive, che si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o agenti della Polizia Locale. Anche in questo caso sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e saranno soppresse le corsie ciclabili lungo i tratti interessati.

Il centro storico sarà interessato, nella notte tra il 1° e il 2 agosto (dalle 20 all'1) da interventi propedeutici alla posa di un nuovo cavidotto in via XXV Aprile, nell’ambito del progetto “Sistema Assi di Forza”. In via Interiano sarà vietato il transito veicolare, salvo per i mezzi diretti alle proprietà laterali carrabili. Per questi ultimi sarà temporaneamente ripristinato il doppio senso di marcia, regolato con senso unico alternato dalla Polizia Stradale.

Misure simili verranno adottate anche in piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e piazza del Portello, dove sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e verrà istituito un doppio senso di circolazione temporaneo, sempre regolato a senso unico alternato. In via XII Ottobre verranno attivate due fermate provvisorie per i mezzi di trasporto pubblico collettivo nelle direzioni ponente-levante, all’altezza dei civici 190 rosso e 14 rosso. In piazza De Ferrari sarà invece consentito il transito, nella direttrice mare-monte (da via XX Settembre a via Roma), soltanto ai veicoli autorizzati diretti alle proprietà laterali carrabili di via XXV Aprile.

Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica, pianificare i propri spostamenti con anticipo e, se possibile, utilizzare i mezzi pubblici per ridurre i disagi legati ai cantieri.

