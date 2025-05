Brescia in udienza al Tfn, sentenza in serata: rischia il -4, Sampdoria e Salernitana in attesa

Giornata di udienza oggi al Tribunale Federale Nazionale (Tfn) per il Brescia, che rischia fortemente il -4 da scontare subito nella classifica di serie B per non avere rispettato la scadenza di febbraio (dunque la pena deve essere afflittiva) per il pagamento di Irpef e Inps più un ulteriore -4 da scontare la prossima stagione per la scadenza di aprile. Questo nonostante il possibile accordo tributario con l'Agenzia delle Entrate, che tuttavia non sana la posizione sportiva, specie per quanto riguarda la tempistica dell'inadempienza.

La stessa sanzione è prevista per il Trapani, che però non inciderà sulla classifica: i capi d’imputazione sono gli stessi. A giudizio anche Foggia, Messina e Triestina per la scadenza di aprile. Particolari i casi di Brescia e Trapani, che hanno acquistato crediti d’imposta rivelatisi inesistenti dopo la verifica dell’Agenzia delle Entrate e risultano inadempienti di fronte alle norme sportive.