Cronaca

Borzonasca: due anziani scomparsi nel nulla, ricerche nei boschi

di Redazione

41 sec

Impegnati carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari

Borzonasca: due anziani scomparsi nel nulla, ricerche nei boschi
Gemacht.it

A Borzonasca proseguono senza interruzione le operazioni dei vigili del fuoco alla ricerca di due settantenni, svaniti nel nulla dalla serata di ieri.


Il primo disperso è un 72enne originario di Acqui Terme: dopo aver fatto visita a un gruppo di amici, l’uomo si sarebbe allontanato improvvisamente dalla casa dove si trovava, lasciando persino il cellulare. Da quel momento non è più rientrato e non ha dato alcun segno di sé. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri e sul posto è stato mobilitato un vasto dispositivo di ricerca composto da vigili del fuoco, squadre del soccorso alpino e numerosi volontari.


Il secondo caso riguarda un altro uomo, anch'egli settantenne, visto partire a bordo della sua auto senza far più ritorno. Anche i carabinieri sono impegnati nelle indagini, concentrandosi sulla ricostruzione degli spostamenti del veicolo e del suo conducente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: