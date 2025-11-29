Borzonasca: due anziani scomparsi nel nulla, ricerche nei boschi

A Borzonasca proseguono senza interruzione le operazioni dei vigili del fuoco alla ricerca di due settantenni, svaniti nel nulla dalla serata di ieri.





Il primo disperso è un 72enne originario di Acqui Terme: dopo aver fatto visita a un gruppo di amici, l’uomo si sarebbe allontanato improvvisamente dalla casa dove si trovava, lasciando persino il cellulare. Da quel momento non è più rientrato e non ha dato alcun segno di sé. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri e sul posto è stato mobilitato un vasto dispositivo di ricerca composto da vigili del fuoco, squadre del soccorso alpino e numerosi volontari.





Il secondo caso riguarda un altro uomo, anch'egli settantenne, visto partire a bordo della sua auto senza far più ritorno. Anche i carabinieri sono impegnati nelle indagini, concentrandosi sulla ricostruzione degli spostamenti del veicolo e del suo conducente.

