Avegno, incendio allo stabilimento Tossini

La fabbrica Tossini, azienda familiare che produce prodotti da forno, è andata a fuoco stamani poco dopo l'alba. E' successo ad Avegno, in via Fontanella. Nelle immagini, l'intervento dei vigili del fuoco che provvedono allo spegnimento e alla bonifica. La palazzina si sviluppa su tre piani. Ingenti i danni.

