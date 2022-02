Autostrade, mattinata infernale in tutta la Liguria

di Redazione

Situazione particolarmente difficile a Ponente: tre code da Voltri verso Savona. Problemi anche nella direzione opposta

Altra mattinata di passione sulle autostrade liguri per i lavori in corso. Code e rallentamenti si registrano un po' ovunque. La situazione più seria sulla A10. Traffico bloccato da Voltri ad Arenzano (per un chilonetro), soprattutto fra Arenzano e Celle Ligure (ben sei chilometri), e poi da Celle fino alla complanare di Savona (1 chilometro).

Non vanno meglio le cose nell'altro senso di marcia: tre chilometri fra Savona e Albisola, e altri due fra Albisola a Celle. Un chilometro anche sull'A7 fra Bolzaneto e Busalla: Code infine anche in A12 fra Nervi e Genova Est, in entrambi i sensi di marcia.

Ripercussioni in più punti della Regione anche sul traffico stradale.

