Arenzano: Una frana provoca la chiusura dell'Aurelia

Una frana si è verificata in serata sulla via Aurelia, ad Arenzano, all'altezza della galleria Pizzo, procurando la chiusura della strada. Comprensibili le conseguenze sul traffico, con l'autostrada A10 che rappresenta l'unica alternativa per bypassare la zona interessata. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Le reti posizionate non sono state sufficienti a reggere l'urto e ad evitare la caduta dei massi.

