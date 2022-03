Arbitri: Mariani per Genoa-Torino, Venezia-Sampdoria affidata a Orsato

di Marco Innocenti

In sala Var, al Ferraris ci saranno Mazzoleni e Zufferli, al Penzo invece Banti e Carbone. Spezia-Sassuolo sarà diretta da Volpi

La Lega Serie A ha diramato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Al Ferraris, per Genoa-Torino, arbitrerà Mariani, con gli assistenti Bindoni e Longo, Meraviglia come quarto uomo, Mazzoleni e Zufferli in sala Var. Al Penzo, invece, Venezia-Sampdoria è stata affidata a Orsato, con Costanzo e Passeri a fare gli assistenti, Camplone come quarto uomo e Banti e Carbone in sala Var. Ad aprire le danze, però, sarà lo Spezia di scena venerdì alle 18,45 contro il Sassuolo: arbitrerà Volpi, con gli assistenti Vecchi e Cipriani, Miele quarto uomo, Manganiello e Galleto al Var.

Ecco tutte le designazioni della giornata di campionato:

SASSUOLO – SPEZIA Venerdì 18/03 h. 18.45

Arbitro: Volpi (Assistenti: Vecchi e Cipriani - IV: Miele - Var: Manganiello - Avar: Galetto)

GENOA – TORINO Venerdì 18/03 h. 21.00

Arbitro: Mariani (Assistenti: Bindoni e Longo - IV: Meraviglia - Var: Mazzoleni - Avar: Zufferli)

NAPOLI – UDINESE Sabato 19/03 h. 15.00

Arbitro: Fourneau (Assistenti: Baccini e Cecconi - IV: Cosso - Var: Nasca - Avar: Vivenzi)

INTER – FIORENTINA Sabato 19/03 h. 18.00

Arbitro: Chiffi (Assistenti: Valeriani e Pagliardini - IV: Marchetti - Var: Valeria - Avar: Zufferli)

CAGLIARI – MILAN Sabato 19/03 h. 20.45

Arbitro: Di Bello (Assistenti: Peretti e Del Giovane - IV: Marinelli - Var: Fabbri - Avar: Meli)

VENEZIA – SAMPDORIA h. 12.30

Arbitro: Orsato (Assistenti: Costanzo e Passeri - IV: Camplone - Var: Banti - Avar: Carbone)

EMPOLI – H. VERONA h. 15.00

Arbitro: Marcenaro (Assistenti: Giallatini e Bresmes - IV: Gariglio - Var: Manganiello - Avar: Di Iorio)

JUVENTUS – SALERNITANA h. 15.00

Arbitro: Ayroldi (Assistenti De Meo e Mokhtar - IV: Marchetti - Var: Abisso - Avar: Alassio)

ROMA – LAZIO h. 18.00

Arbitro: Irrati (Assistenti: Imperiale e Berti - IV: Pezzuto - Var: Di Paolo - Avar: Ranghetti)

BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45

Arbitro: Maresca (Assistenti: Mondin e Bottegoni - IV: Cosso - Var: Piccinini - Avar: Tegoni)