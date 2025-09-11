Andrea Zoratti nuovo Direttore Generale della società controllata da Assagenti e Spediporto

Hub Telematica chiude un anno di crescita con un doppio traguardo: oltre 10 milioni di documenti digitalizzati e la nomina di Andrea Zoratti a nuovo direttore generale. La società, controllata da Assagenti e Spediporto, consolida così il proprio ruolo nella digitalizzazione della logistica portuale e guarda all’espansione verso nuovi mercati.

Numeri – Nel 2024 Hub Telematica ha gestito circa 60.000 interventi, coinvolgendo 10.000 navi portacontainer e ro-ro. Un risultato che conferma il valore strategico della piattaforma nel porto di Genova e in altri scali italiani.

Nomina – Andrea Zoratti, 57 anni, ingegnere meccanico laureato a Genova, proviene dall’esperienza di segretario generale dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni. In passato ha lavorato con aziende dello shipping e della logistica integrata.

Visione – «Con la nomina dell’ing. Zoratti – spiega il presidente di Hub Telematica, Giorgio Cavo – la società ribadisce la volontà di rafforzare il percorso di digitalizzazione, confermando la propria operatività nel maggiore porto italiano, in altri scali e nella Piattaforma logistica nazionale».

Obiettivi – «Hub Telematica è già un team ricco di passione e competenza. A queste – sottolinea Zoratti – desidero aggiungere le mie per sviluppare e ampliare i servizi offerti alla logistica portuale».

Sfide – «Il porto di Genova – ricordano gli AD Giampaolo Botta e Paolo Pessina – affronta difficoltà operative legate alle nuove opere infrastrutturali. La digitalizzazione documentale è decisiva per fluidificare i flussi di merci e container in entrata e in uscita».

