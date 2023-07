Alessandria-Sampdoria 0-1, si riparte: dentro Ravaglia, Barreca, Askildsen e Stoppa

La Sampdoria scende in campo per la quarta amichevole pre campionato, affrontando l'Alessandria al "Moccagatta". Andrea Pirlo sceglie il tridente Leris, La Gumina, Borini per scardinare la difesa dei 'grigi'. Tante conferme per il tecnico blucerchiato, figlie delle buone impressioni avute dal ritiro di Livigno.

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Nichetti, Checchi, Rota, Cori, Galeandro, Speranza, Palombi, Ghiozzi, Ciancio, Lamesta. All: Fiorin

SAMPDORIA (4-3-3): Audero (46' Ravaglia); De Paoli, Ferrari, Murru, Giordano (46' Barreca); Malagrida (46' Askildsen), Yepes, Verre; Leris, La Gumina, Borini (46' Stoppa). All: Pirlo

Arbitro: Laugelli di Casale

PRIMO TEMPO

Inizio blando da parte delle due squadre. In questo avvio la sfida è soprattutto sugli spalti: da una parte la curva dei blucerchiati e dall'altra quella dei grigi. Blucerchiati che provano a fare la partita, continue verticalizzazioni a cercare le punte. Al 12' gran cross di Malagrida per l'inserimento di Verre che, completamente libero a centro area, spara in curva. Ghiotta occasione per l'ex Palermo, uno dei più positivi in questo avvio. Al 20' ci prova Borini al volo, provvidenziale la deviazione di un difensore che alza un campanile e favorisce la presa alta di Liverana. Passa un solo minuto e Verre telecomanda un gran pallone sul destro di Leris, l'esterno blucerchiato trova la grande risposta del portiere avversario e, sul proseguimento dell'azione, Borini in acrobazia calcia alto da due passi. Ancora Verre: il numero 8 fa partire una rasoiata dai 20 metri, pallone leggermente largo. Al 26' passa la Samp: suggerimento in profondità per La Gumina, bravo a sfilare oltre la linea difensiva e a trafiggere Liverani col mancino. La prima frazione va in archivio senza ulteriori emozioni: la Samp difende il vantaggio e non soffre praticamente mai in difesa.

SECONDO TEMPO

Mister Pirlo opta per quattro innesti: dentro Ravaglia, Barreca, Askildesen e Stoppa, fuori Audero, Giordano, Malagrida e Borini. Al 50' buon calcio di punizione per l'Alessandria: dal limite ci prova Nunzella, palla in curva. Al 9' Stoppa si ritrova la sfera sul destro all'interno dell'area, il suo tentativo a giro si spegne sul fondo.

Galleria